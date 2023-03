Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Doppelhaushälften - Farbschmiererei - Fahrraddiebstahl

Einbruch in Doppelhaushälften

Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitagabend (03.03.), zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, im Edith-Stein-Weg und in der Bodelschwinghstraße in zwei Doppelhaushälften ein. Die Täter hebelten Terrassentüren auf, durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmiererei

Tann. Unbekannte beschmierten zwischen dem 28. Februar und dem 03. März eine Wand im Bereich einer Unterführung in der Bahnhofstraße mit einem Hakenkreuz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Hünfeld. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Lindenstraße stahlen Unbekannte am Freitagabend (03.03.), gegen 20 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke E-Sevenray im Wert von circa 4.000 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

