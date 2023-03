Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulgebäude - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Alsfeld. Eine öffentliche Schule in der Straße "In der Krebsbach" wurde am Samstagmorgen (04.03.) Ziel unbekannter Täter. Gegen 7 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Schule aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen und sich hierdurch unbefugten Zutritt verschafft hatten. Im Gebäude hatte die Täter zudem einen Snackautomaten beschädigt und einen Feuerlöscher entleert. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Antrifttal. Unbekannte hebelten am Sonntagabend (05.03.), zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, ein gekipptes Fenster eines Einfamilienhauses in der Fischbacher Straße in Ruhlkirchen auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Außerdem entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

