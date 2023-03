POL-OH: Verkehrsunfall bei Herbstein

Fulda (ots) - Alleinunfall mit Sachschaden Friedewald - Am 03.03.23 gegen 16.15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Heringer mit seinem Pkw die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal. Ca. 300 Meter vor der Abfahrt zur BAB 4 kam der Heringer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 8200,- Euro. ...

