POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Unfall mit Sachschaden L 3079

Am Donnerstag kam es auf der Landstraße 3079 in Höhe der Abfahrt Zell zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 24-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrem Mini-Cooper die Landstraße und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 19-jähriger Ford-Fahrer aus Steinau zu spät und fuhr einem vor ihm fahrenden 3er BMW, an dessen Steuer ein 20-jähriger Mann aus Neuhof saß, auf. Der BMW wurde dabei auf den Mini aufgeschoben, an allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Unfall wurde zusätzlich ein entgegenkommender Hyundai i30 eines 59-jährigen Großenlüderers durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Unfall mit Personenschaden

Am Donnerstag kam es gegen 08:15 Uhr an der Einmündung Einhardstraße/Wiener Straße zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 50-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem VW die Wiener Straße "bergauf" und wollte nach links in die Einhardstraße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommen Radfahrer, einen 21-jährigen Fuldaer. Die Fahrzeuge kollidierten, der Radfahrer wurde mit Verdacht auf Arm- und Beinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gefertigt:

