Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Am Freitag (03.03.) gegen 13:40 Uhr, befährt ein 28-jähriger Mann aus Hünfeld mit seinem Pkw die L3176 aus Michelsrombach kommend in Richtung Hünfeld. Hierbei übersieht der Fahrzeugführer den Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Hünfeld, welcher nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen will. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wird der Pkw des 48-jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und es kommt zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, eines 65-jährigen Mannes aus Alsfeld. An den Fahrzeugen enstand ein Gesamtschaden von 85.000,00 Euro. Alle drei Fahrzeugführer wurden durch die Zusammenstöße verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die L3176 voll gesperrt werden.

Gefertigt: POK Schlosser, Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell