POL-OH: Versuchter Pkw-Aufbruch

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Homberg (Ohm). Eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Schäferstraße in Schadenbach wurde in der Nacht zu Donnerstag (02.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in die privaten Räume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Tresor, einem Ehering aus Gold sowie einem Navigationsgerät flüchteten die Täter ...

