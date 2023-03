Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Schäferstraße in Schadenbach wurde in der Nacht zu Donnerstag (02.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in die privaten Räume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Tresor, einem Ehering aus Gold sowie einem Navigationsgerät flüchteten die Täter schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Darüber hinaus entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

