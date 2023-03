Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnung

Neuhof. In die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kirchplatz" versuchten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (02.03.) einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an der Wohnungstür, welche jedoch Stand hielt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell