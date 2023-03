Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (01.03.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer befuhr gegen 16.15 Uhr die Petersberger Straße. In Höhe einer dortigen Tankstelle, musste er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 29-jähriger Audi-Fahrer hielt ebenfalls an. Ein ihm nachfolgender 79-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Niederaula. Am Dienstag (21.02.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw die K29 aus Richtung Beiershausen kommend in Richtung Kerspenhausen. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (27.02.), gegen 12 Uhr, bis Mittwoch (01.03.), gegen 13 Uhr, parkte ein 69-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen grauen Fiat 500 in der Lullusstraße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich das parkende Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 6:35 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Minden-Lübbecke mit seinem Lkw die August-Gottlieb-Straße in Richtung Wehneberger Straße. Auf Höhe der Kreuzung Wehneberger Straße stieß er aus noch unklarer Ursache mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 37-Jährigen aus Roßdorf (LK Schmalkalden-Meiningen) zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.200 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 12:45 Uhr, befuhren ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Sömmerda und ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippstahl in dieser Reihenfolge die B62 von Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Verkehrsbedingt musste der 45-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der 39-Jährige bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Aufgrund des Aufpralls wurden der 45-Jährige und seine 34-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer aus Sondershausen (LK Großfurra) mit seiner Sattelzugmaschine die B62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. Zwischen den Ortschaften Sorga und Malkomes wollte er nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts in einen Parkstreifen einbiegen. Ein nachfolgender 49-jähriger Pkw-Fahrer aus "Haltern am See" (LK Recklinghausen) bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Aufliegers auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.03.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Hainstraße kommend in Richtung Eichhofstraße auf dem Linken von zwei Fahrstreifen. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr mit seinem Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt in die gleiche Fahrtrichtung, auf dem Rechten von zwei Fahrstreifen. Als die Pkw-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen Fahrstreifenwechsel von links nach rechts vornahm, kollidierte sie mit dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Pkw. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

