Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Am Bahnhof - Jungen Mann brutal überfallen

Polizei bittet um Hinweise!

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29.01.) ist am Butzbacher Bahnhof ein 18-Jähriger hinterrücks überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 2.40 Uhr war der junge Mann mit dem Zug aus Richtung Friedberg auf Gleis 1 angekommen und hatte dann die Treppe zur Unterführung genommen. Auf halben Wege hinab versetzte einer der Täter ihm mittels Schlagring einen Hieb gegen den Hinterkopf, woraufhin der Geschädigte die übrigen Stufen herabstürzte. Am Boden liegend habe ein anderer dann mit einem Schlagstock auf ihn eingedroschen. Schließlich forderten die Kriminellen ihn auf, seine Taschen zu leeren und ihnen Bargeld, Bluetooth-Kopfhörer und Parfüm zu übergeben. Nachdem die Täter die Wertsachen an sich genommen hatten forderten sie den jungen Mann auf, er solle nun abhauen, woraufhin dieser durch die Unterführung in Richtung Butzbach davonrannte. Im Rahmen der Tat erlitt er leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung:

Den Angaben zufolge soll es sich bei einem der Räuber um einen etwa 170 cm großen und ungefähr 25 jährigen Mann normaler bis leicht athletischer Statur mit eingefallenem bzw. faltigem Gesicht, osteuropäischem Akzent, blondem Kurzhaarschnitt und Vollbart handeln, der der zur Tatzeit eine olivgrüne Jacke trug. Der zweite wird beschrieben als dunkelhäutiger, 180 bis 185 cm großer Mann mit zum Zopf frisierten Haaren sowie kurzrasierten Seiten. Dieser war bekleidet mit einer blauen Winterjacke (vermutlich Parka) und schwarzer Jogginghose. Ein Dritter hatte währenddessen offenbar "Schmiere" gestanden und sich weitestgehend passiv verhalten.

Zurückgelegte Strecke:

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war das kriminelle Trio, wie auch der Geschädigte, zuvor auf Gleis 4 des Friedberger Bahnhofes in die RB41 in Richtung Gießen eingestiegen. Von dort ging die Fahrt laut Plan gegen 02.23 Uhr über Bad Nauheim und Ostheim bis Butzbach, Gleis 1 (02.34 Uhr).

Kripo ermittelt:

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Friedberg wegen schweren Raubes und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren die beschriebenen Personen bereits zuvor am Friedberger Bahnhof bzw. auf der Fahrt nach Butzbach aufgefallen? Hatte jemand die Tat im Bereich der dortigen Unterführung beobachten können? Wo sind die Tatverdächtigen im Anschluss aufgefallen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell