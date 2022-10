POL-BI: Drogenkonsum kippt bei Verkehrsunfall auf

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter wurde am Mittwoch, 12.10.2022, auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl gefasst. Er ging in Haft. Eine Zeugin bemerkte um 19:20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße einen Ladendiebstahl. Sie beobachtete einen Mann, der das Geschäft betrat, sich eine schwarze Jacke über seinen Pullover zog und ohne zu bezahlen den Laden wieder ...

