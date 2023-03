POL-OH: Unfallflucht - Auffahrunfall - Alleinunfall - Unfall

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:35 Uhr, parkte eine 48-jährige Fahrerin ihren grauen Mazda 5 ordnungsgemäß vorwärts auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße vor einem Geschäft. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug in dieser Zeit und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 16 Uhr, befuhren eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck und eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen in dieser Reihenfolge die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau. Kurz vor der Ortslage Friedlos stockte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen der Verkehr und die 41-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen. Die 31-Jährige bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bingen die K17 von Schenklengsfeld-Wüstfeld kommend in Richtung Wippershain. Im Bereich einer Linkskurve kam sie aus noch unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hierbei beschädigte sie zudem einen Leitpfosten. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.100 Euro.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 23 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die B27 aus Richtung Bad Hersfeld Innenstadt kommend in Richtung Hauneck. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte er dabei an einer Ampel nach links in die Carl-Benz-Straße abzubiegen. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld befuhr zeitgleich die B27 aus Richtung Hauneck kommend und wollte dieser weiter in Richtung Hersfeld Innenstadt folgen. An der Kreuzung B27/ Carl-Benz-Straße kollidierte der 67-Jährige aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

