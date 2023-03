POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall

Am Freitag, 03.03.2023, 14:50 Uhr, kam es auf der B 254 von Lauterbach in Richtung Angersbach in Höhe der Abfahrt Helmesmühlen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 33-jähriger aus einem Lauterbacher Stadtteil fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das vor ihm verkehrsbedingt wartende Fahrzeug einer 56-jährigen Lauterbacherin auf. Beide blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den Pkw auf insgesamt EUR -5.000,-.

Folgeunfall im Gegenverkehr

Zeitgleich zum oben genannten Verkehrsunfall kam es zu einem Folgeunfall im Gegenverkehr. Ein 48-jähriger Wartenberger befuhr mit seinem VW-Bus die 254 aus Richtung Angersbach in Richtung Lauterbach. Vor ihm fahrende Fahrzeuge bremsten aufgrund des Auffahrunfalls im Gegenverkehr ab. Der VW-Bus-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Baum.Er kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von EUR -3.500,-. Vom Zeitpunkt des Unfalles bis zur Bergung des Fahrzeuges musste die B 254 in beide Richtungen gesperrt werden.

