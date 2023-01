POL-H: Zeugenaufruf: 73-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - In der Zeit zwischen dem 27.01.2023 und dem 29.01.2023 haben unbekannte Täter insgesamt 22 Autos in mehreren Straßen in Hannover-Vahrenwald zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Hannover haben unbekannte Täter in Hannover-Vahrenwald mehrere Autos zerkratzt. Zwischen dem 27.01.2023 gegen 16:00 Uhr und dem ...

mehr