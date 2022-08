POL-PDNR: Sachbeschädigung am Siebenschläferdenkmal

Linz, Asbacher Straße (ots) - In der Zeit vom 23.08.22, 13 Uhr und dem 24.08.22, 10 Uhr wurde das Baugerüst am Meusch Einkaufscenter durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Hierdurch wurden die Pfosten beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, ...

