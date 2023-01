Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mehrere Autos in Hannover-Vahrenwald zerkratzt

Hannover (ots)

In der Zeit zwischen dem 27.01.2023 und dem 29.01.2023 haben unbekannte Täter insgesamt 22 Autos in mehreren Straßen in Hannover-Vahrenwald zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Hannover haben unbekannte Täter in Hannover-Vahrenwald mehrere Autos zerkratzt. Zwischen dem 27.01.2023 gegen 16:00 Uhr und dem 29.01.2023 gegen 10:00 Uhr wurden insgesamt 22 Fahrzeuge beschädigt. Die in den Straßen Borkumer Straße, Helgoländer Straße und Ferdinand-Wallbrecht-Straße abgestellten Autos wiesen alle wellenförmige Kratzspuren auf, die vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige zu den eingeleiteten Sachbeschädigungen liegen derzeit nicht vor. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen zu den Taten. Personen, die Hinweise zu Taten oder möglichen Tätern geben können, mögen sich bitte melden. Unter der Telefonnummer 0511 109-2715 können Hinweise bei der Polizeiinspektion Hannover gegeben werden. /desch, ms

