POL-OH: Alleinunfall auf der Autobahn A 66 - Pkw überschlägt sich

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden Am Freitag (03.03.) gegen 13:40 Uhr, befährt ein 28-jähriger Mann aus Hünfeld mit seinem Pkw die L3176 aus Michelsrombach kommend in Richtung Hünfeld. Hierbei übersieht der Fahrzeugführer den Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Hünfeld, welcher nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen will. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wird der ...

mehr