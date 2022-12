Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Praxis

Erfurt (ots)

Einbrecher suchten in Erfurt eine Physiotherapiepraxis heim. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen hebelten die Täter zunächst die Eingangstür der Praxis und anschließend den Empfangsraum auf. Aus einer Geldkassette stahlen die Diebe einen dreistelligen Geldbetrag. Ob sich die Unbekannten auch an dem Inhalt eines Tresors bedienten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Durch den Einbruch entstand der Praxis ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und sicherte Spuren der Täter. (JN)

