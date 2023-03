Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vekehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Alleinunfall mit Sachschaden

Friedewald - Am 03.03.23 gegen 16.15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Heringer mit seinem Pkw die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal. Ca. 300 Meter vor der Abfahrt zur BAB 4 kam der Heringer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 8200,- Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 04.03.2023, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer aus Düsseldorf seinen roten Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes in der Homberger Straße ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ein- oder Ausfahren den ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw seitlich und flüchtete anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

(Berichterstatter: Leimbach, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell