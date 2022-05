Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Peugeot beschädigt

Aschendorf (ots)

Am Mittwoch zwischen 11.25 und 13 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Aschendorf an der Straße Bleicherkolken ein weißer Peugeot beschädigt. Der Pkw war unmittelbar vor dem Markt geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Verursacher hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

