POL-RE: Datteln: Zwei Männer nach Durchsuchungen festgenommen

Nach einem anonymen Hinweis auf den Verkauf von Betäubungsmitteln durchsuchte die Polizei Recklinghausen am vergangenen Dienstag aufgrund richterlicher Anordnung vier Objekte in Datteln.

Bei der Durchsuchung eines Kiosks an der Castroper Straße wurden unter anderem Betäubungsmittel (Marihuana und Kokain) in nicht geringer Menge, eine Rolex-Uhr, ein Messer und eine PTB-Waffe sichergestellt. An der Industriestraße und der Münsterstraße wurden Wohnräume durchsucht. Dabei konnte eine nicht unerhebliche Menge Bargeld sichergestellt werden. An den jeweiligen Wohnanschriften nahm die Polizei einen 29-Jährigen und einen 31-Jährigen vorläufig fest.

Am Mittwoch wurden die beiden Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum der zuständigen Amtsrichterin am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt, welche Untersuchungshaft anordnete.

