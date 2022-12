Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Donnerstag zur Tageszeit hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Bertlicher Straße auf. Die Täter nahmen Bargeld aus einer Handtasche und einen kleinen Tresor mit. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen bislang nicht vor.

Während der Ladenöffnungszeiten hebelten unbekannte Täter die Geldkassette einer nicht besetzten Kasse in einem Discounter an der Straße Zum Alten Schacht auf. Anschließend nahmen sie am Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, Bargeld aus der Kassenlade mit und flüchteten unerkannt.

Marl

Ein unbekannter Mann schlug am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, ein Loch in das Wohnzimmerfenster einer Wohnung Am Wetterschacht. Der Bewohner der Wohnung bemerkte den Einbrecher. Der Unbekannte flüchtete mit Bargeld aus einer Geldbörse durch das Fenster in unbekannte Richtung. Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, schlanke Statur, ca. 1,85 - 1,90m groß, dunkel gekleidet, schwarze Mütze

Recklinghausen

Am Donnerstagmittag (12 Uhr) nutzte ein unbekannter Mann ein auf Kipp stehendes Fenster um sich Zutritt zu einem Schlafzimmer an der Westfalenstraße zu verschaffen. Die Bewohnerin wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und ging ins Schlafzimmer. Als jetzt der Täter die Frau bemerkte, ging er zum Fenster und flüchtete mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlanke Statur - kurze schwarze Haare - leichter Oberlippenbart - schwarze Daunenjacke - schwarze Jogginghose

An der Haydnstraße gelangten unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Doppelflügelfenster in eine Erdgeschosswohnung. Der Einbruch passierte am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 19:15 Uhr. Aus der Küche wurde eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, EC- und Kreditkarte entwendet. Von einer Kommode wurde eine Spardose mit Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

