POL-KS: Schwarzer VW Touareg in Brand gesetzt: Zeugen in Tischbeinstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zum Samstag kam es in der Kasseler Südstadt zum Brand eines geparkten VW Touareg. Ein Anwohner war gegen 3:20 Uhr auf das Feuer in der Tischbeinstraße, nahe dem Hegelweg, aufmerksam geworden, woraufhin er die Feuerwehr alarmierte. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten brannte der schwarze VW Touareg komplett aus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die mit den Ermittlungen zur Brandursache betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen aktuell davon aus, dass der SUV vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

