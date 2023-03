POL-KS: Nordhessen / Kassel: Abteilungsdirektor Uwe Papenfuß stellt Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für Nordhessen mit besonderer Betrachtung von Stadt und Landkreis Kassel vor

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Am heutigen Freitagmorgen kam es an der Altmarkt-Kreuzung in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer E-Scooter-Fahrerin. Die 26-jährige Roller-Fahrerin aus Kassel wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten die junge Frau anschließend in ein Krankenhaus. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ...

