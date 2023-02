Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 82-jährige verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schwerin (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am 1.2. in Schwerin. Gegen 10 Uhr rangierte eine 82-jährige Schwerinerin mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz im Bereich des Klinikums an der Wismarschen Straße. Dabei stieß sie gegen insgesamt fünf abgestellte Wagen und beschädigte diese zum Teil schwer. An ihrem eigenen Wagen entstand Totalschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Personen wurden nicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Ersten Erkenntnissen nach könnten körperliche Mängel bei der deutschen Unfallverursacherin eine Rolle gespielt haben, so dass Strafanzeige erstattet wurde. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Fahrerlaubnis der Frau wird in diesem Zuge auf dem Prüfstand stehen.

