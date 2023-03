Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall am Altmarkt schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am heutigen Freitagmorgen kam es an der Altmarkt-Kreuzung in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer E-Scooter-Fahrerin. Die 26-jährige Roller-Fahrerin aus Kassel wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten die junge Frau anschließend in ein Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall um 5:50 Uhr. Eine 53-Jährige aus Lohfelden war mit ihrem Kleinbus auf der Straße "An der Fuldabrücke" in Richtung Innenstadt unterwegs. Am Altmarkt wollte sie nach links in die Brüderstraße abbiegen und fuhr bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit überquerte die 26-Jährige mit ihrem E-Scooter an der Fußgängerampel die Brüderstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, wobei sie von dem Kleinbus erfasst wurde. Nach ersten Ermittlungen hatte die Fußgängerampel zu dieser Zeit Rot gezeigt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

