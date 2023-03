Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kindergarten am Altmarkt in Kassel: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einen Kindergarten in der Straße "An der Fuldabrücke" an der Altmarkt-Kreuzung in Kassel eingebrochen und haben dabei verschiedene technische Geräte entwendet. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 18 Uhr, und dem heutigen Donnerstagmorgen, 6:40 Uhr. Unbekannte hatten mit einem Stein die Scheibe zu der Kita im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Hauses eingeworfen. Anschließend stiegen sie über das Fenster in den Kindergarten ein und durchsuchten mehrere Räume nach Beute. Mit den technischen Geräten ergriffen sie am Ende vermutlich über das offen stehende Fenster die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter des Einbruchs geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

