POL-KS: Betrüger erbeuten mit Schockanruf Ersparnisse: Zeugen der Geldübergabe nahe Karthäuserstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel/ Landkreis Kassel:

Unbekannte haben am gestrigen Dienstag eine Frau aus dem Landkreis Kassel mit der miesen Masche des Schockanrufs um ihre Ersparnisse gebracht. Die Täter hatten die 58-Jährige am Mittag auf dem Festnetzanschluss angerufen. Zunächst gab sich eine weinende Frau als ihre Tochter aus und schilderte, dass sie bei einem schweren Verkehrsunfall eine Fußgängerin totgefahren habe. Dann übernahm sofort ein Mann das Telefonat und gab sich als Polizist aus. Dieser bestätigte den tödlichen Unfall und erklärte, dass die Tochter nun in Haft müsse. Nur durch Zahlung einer hohen Kaution ließe sich das noch abwenden, so der vermeintliche Beamte. Im Glauben, ihrer Tochter in einer Notlage zu helfen, stellte die 58-Jährige eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld bereit und ließ sich von den Tätern telefonisch nach Kassel lotsen. Vor einer Apotheke in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Karthäuserstraße, übergab sie gegen 15 Uhr einen weißen Umschlag mit den Ersparnissen an eine Geldabholerin. Am späten Nachmittag erkannte sie nach dem Kontakt mit der echten Tochter, dass sie Opfer eines Betruges geworden war.

Von der Abholerin, die den Geldumschlag in einen Strickbeutel steckte und Richtung Ständeplatz davonging, liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 35 Jahre alt, 1,62 bis 1,65 Meter groß, normale Statur, dunklerer Teint, helle Strickmütze, cremefarbener Mundschutz, schwarzer Parka und schwarze Hose

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Nachmittag nahe der Karthäuserstraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Abholerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

