Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Terrassentüre aufgehebelt

Täter wird von Zeuge überrascht

Wachtendonk (ots)

Am Montag (13. März 2023) kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Backesstraße in Wachtendonk. Ein unbekannter Täter hebelte die Terrassentüre auf und gelangte so ins Haus. Ein aufmerksamer Zeuge, welcher in der Nachbar wohnt, wurde durch einen Knall aufmerksam und suchte das betroffene Haus auf. Der Zeuge konnte beobachten, wie der unbekannte männliche Täter das Haus fluchtartig verließ und über die Berliner Straße in Richtung Kuhdyck flüchtete. Durch den Zeugen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - stabile Figur - ca. 165 cm bis 175 cm groß - etwa 40 bis 50 Jahre alt - trug ein Basecap und eine dunkle Jacke

Ob der Täter etwas aus dem Einfamilienhaus entwendete, kann bislang nicht gesagt werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

