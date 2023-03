Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Doppelhaushälfte

Zeugen gesucht

Kerken-Stenden (ots)

Am Montag (13. März 2023) kam es zwischen 11:15 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Dorfstraße in Kerken. Ein oder mehrere Täter verschafften sich Zutritt zum Garten des Hauses. schlugen dort die Terrassentüre ein und durchsuchten im Haus mehrere Räume. Ob Tatbeute gemacht wurde, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell