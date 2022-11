Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lr. Konstanz) Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugenaufruf (25.11.2022)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend kam es um 21.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Konstanzer Innenstadt, bei dem ein Linienbus involviert war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen prallte eine Fahrzeuglenkerin seitlich gegen einen Linienbus, der aus der Sigismundstraße nach links in die Bodanstraße einbog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000.- EUR. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden Zeugen sowie die Insassen des Busses benötigt. Mögliche Businsassen, die vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle verlassen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531/995-2222 zu melden.

