Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl auf Sportanlage

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (13. März 2023) auf einer Sportanlage an der Bresserbergstraße herumgetrieben. Sie öffneten gewaltsam eine Garage auf dem Gelände und entwendeten zwei Kabeltrommeln mit Erdkabeln, aus einer weiteren Garage stahlen sie zwei Kanister mit Benzin. Zudem brachen die Diebe einen Baucontainer vor einem Rohbau auf. Hier entwendeten sie mehrere Getränkekisten. Offenbar nahmen sie eine Sackkarre und eine Schubkarre aus einer der Garagen zu Hilfe, um ihre Beute zu transportieren. Die Hilfsmittel ließen die Täter am Haupteingang zu Anlage zurück, vermutlich stand hier ein Fahrzeug für den weiteren Abtransport. Ein Zeuge meldete zudem später, dass sich jemand leerer Kabeltrommeln an der Straße Esperance in der Nähe eines Waldstücks entledigt hatte. Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen.

Weiter Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell