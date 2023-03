Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen KLE-A2248 gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag (13. März 2023), 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen, der verschlossen auf einem Parkplatz an der Feldstraße abgestellt war. Das etwas mehr als fünf Jahre alte Fahrzeug trug das Kennzeichen KLE-A2248 zum Zeitpunkt des Diebstahls. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell