Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sprengung in Telefonzelle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Burloer Weg; Tatzeit: 05.01.2023, 01.20 Uhr; Einen Münzfernsprecher gesprengt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Die Täter hatten es offensichtlich auf das Geld in dem Gerät abgesehen - und waren dabei gewaltsam vorgegangen: Die Telefonzelle am Burloer Weg wies erhebliche Schäden auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell