Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektroroller gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz; Tatzeit: 05.01.2023, 14.20 Uhr Einen E-Scooter haben Unbekannte am Donnerstag in Gronau gestohlen. Die Besitzerin hatte sich gegen 14.20 Uhr in einer Bank am Johann-Christian-Eberle-Platz aufgehalten und währenddessen das Fahrzeug auch dort abgestellt. Bei der Beute handelt es sich um einen Roller vom Typ Segway Kickscooter F30D. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell