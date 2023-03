Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Kfz

Täter entwenden VW mit Originalschlüssel

Kleve (ots)

Am frühen Montagmorgen (13. März 2023) sind unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus am Friedrich-Ebert-Ring eingedrungen. Gegen 03:00 Uhr hörte eine Anwohnerin Geräusche aus dem Erdgeschoss, dachte sich aber nichts weiter dabei. Die Täter durchsuchten derweil das Erdgeschoss und nahmen verschiedene Lebensmittel und offensichtlich einen Fahrzeugschlüssel an sich. Damit öffneten die Unbekannten den dazugehörigen gelben VW Multivan, der vor dem Haus stand, und entwendeten diesen. Das fünf Jahre alte Fahrzeug trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen KLE-PB116.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder den VW gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell