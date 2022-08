Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Ausweichmanöver von der B 65 abgekommen

Lübbecke, Hille (ots)

Bei einem Unfall auf der B 65 zwischen Eickhorst und Nettelstedt am Samstagabend erlitten eine 20-jährige Autofahrerin und ein 13-jähriger Mitfahrer Verletzungen. Nach Angaben der jungen Frau habe sie einem auf ihrem Fahrstreifen entgegenkommenden Pkw ausweichen müssen. Dabei sei sie nach rechts auf den Grünstreifen geraten und in der Folge gegen einen Baum geprallt.

Während die 20-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht wurde, kam der 13-Jährige zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Minden. Ein Notarzt hatte sich zuvor um die beiden Pkw-Insassen gekümmert.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war die 20-Jährige gegen 19.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Bundesstraße aus Eickhorst kommend in Richtung Nettelstedt unterwegs. In einer aus ihrer Sicht lang gezogenen Linkskurve sei ihr dann ein Pkw, möglicherweise ein schwarzer Kombi, entgegengekommen. Dieser habe einen roten Pkw überholt. Um eine Kollision zu vermeiden, habe sie ihren Fiat nach rechts gelenkt. Nach dem Aufprall gegen den Baum drehte sich der Wagen und kam mit der Front im Graben zum Stehen.

Anschließend, so die 20-Jährige weiter, habe man selber noch aussteigen können. Mehrere Ersthelfer, darunter auch ein Arzt, kümmerten sich um die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B 65 für knapp zwei Stunden. Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen bittet die Polizei die beiden am Überholmanöver beteiligten Fahrer sowie andere Zeugen, sich mit ihr unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

