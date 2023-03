Kleve (ots) - Am frühen Montagmorgen (13. März 2023) sind unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus am Friedrich-Ebert-Ring eingedrungen. Gegen 03:00 Uhr hörte eine Anwohnerin Geräusche aus dem Erdgeschoss, dachte sich aber nichts weiter dabei. Die Täter durchsuchten derweil das Erdgeschoss und nahmen verschiedene Lebensmittel und offensichtlich ...

mehr