Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus im Buchenweg von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Am gestrigen Montagmittag brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in Kassel-Harleshausen ein. Hierbei erbeuteten die Einbrecher hochwertigen Schmuck und Uhren. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner gegen 13:15 Uhr. Die Täter näherten sich über den rückwärtigen Garten, brachen dort gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Im Anschluss begaben sie sich in mehreren Räumen auf Beutezug. Über das aufgebrochene Fenster flüchteten sie letztlich nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Am Tatort wurden zwei männliche Täter mit dunklen Basecaps und schwarzen Mundbedeckungen gesehen. Die nach Mitteilung über den Einbruch sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die gestern im Buchenweg oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell