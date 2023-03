Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Ahnatal: Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 4:22 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5467070 veröffentlichte Pressemitteilung).

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Nachdem es in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus im Baumgartenweg in Ahnatal gekommen ist, haben die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen an der Brandstelle am heutigen Montagmorgen fortgesetzt. Wie sie berichten, war das Feuer in der Küche der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, in der sich auch diverse elektrische Geräte befanden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen momentan nicht vor.

Das Feuer war in der Nacht gegen 3:15 Uhr ausgebrochen. Die drei Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Haus wurde durch den Brand erheblich beschädigt und ist vorübergehend unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 250.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell