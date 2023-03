Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer SUV flüchtet nach Unfall mit Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen Unfall verursachte am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr der bisher unbekannte Fahrer eines weißen SUV, der auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel in Richtung Innenstadt unterwegs war und nach links in die Straße "Königstor" abbiegen wollte. Hierbei achtete der Autofahrer offenbar nicht auf die ebenfalls stadteinwärts fahrende Straßenbahn links neben ihm und streifte die rechte Seite der Tram mit seiner linken Fahrzeugfront. Anschließend war der SUV aus unbekannten Gründen von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Der Fahrer und die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben glücklicherweise unverletzt. Der geflüchtete SUV dürfte nach Einschätzung der Ermittler der Unfallfluchtgruppe einen sichtbaren Schaden im Frontbereich aufweisen.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell