Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Haus im Hühnerbergweg: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus im Hühnerbergweg, unweit der Wilhelm-Führer-Straße, in Kassel eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Schranktresor und flüchteten damit anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 11 Uhr, ereignet. Die Täter hatten mit Werkzeug die Scheibe der Terrassentür des Einfamilienhauses zum Bersten gebracht. So waren sie in das Haus eingestiegen, wo sie nach Wertsachen suchten und gewaltsam den Tresor aus einem Schrank hebelten.

Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell