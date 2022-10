POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots) - BAB 27/Schwanewede. Am Samstagmorgen (15.10.2022) kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw kurz nach 5:00 Uhr auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Seitenschutzplanke sowie ein Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend im Seitenraum. Der 42-jährige Fahrzeugführer aus Gärtringen in Baden-Württemberg wurde schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus ...

