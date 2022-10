Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Bereich Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen Mittwoch (12.10.2022) kam es gegen 13:00 Uhr auf der Kreisstraße 45 zwischen den Ortschaften Lunestedt und Hollen zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Beverstedterin geriet hierbei aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem PKW eines 29-jährigen Beverstedters. Durch den Unfall schleuderten beide Fahrzeuge in den Seitenraum. Die 58-jährige Frau wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 29jährige Mann konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Durch den Unfall wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

