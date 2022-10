Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher lässt Pedelec zurück (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits in der letzten Woche kam es am Donnerstagabend (06.10.2022) gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Konrad-Adenauer-Allee/Friedrich-Carl-Straße. Eine 63-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem PKW an der dortigen Ampel bei grün nach rechts abbiegen in die Konrad-Adenauer-Allee abbiegen. Während des Abbiegevorganges kollidierte Sie mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer, welcher in der Folge stürzte. Für den Fahrradfahrer habe nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Zeugen die Ampel rot gezeigt. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Beamten entfernte sich der Unfallverursacher jedoch in unbekannte Richtung. Sein Pedelec ließ er am Unfallort zurück. Dieses wurde vor Ort sichergestellt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher und zum Pedelec geben können, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell