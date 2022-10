Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

BAB 27/Schwanewede. Am Samstagmorgen (15.10.2022) kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw kurz nach 5:00 Uhr auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Seitenschutzplanke sowie ein Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend im Seitenraum. Der 42-jährige Fahrzeugführer aus Gärtringen in Baden-Württemberg wurde schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeikräfte des Polizeikommissariats Geestland fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Zusätzlich gab der Fahrzeugführer an, dass er in Sekundenschlaf gefallen sei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst aufwendig geborgen werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 30.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell