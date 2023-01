Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Exhibitionist belästigt Passantin - Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr soll sich ein Mann in den L -Quadraten gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170 cm groß, zierliche Statur, europäisches Aussehen. Der Unbekannte trug eine Tätowierung auf der linken Gesichtshälfte bis zum Hals, eine hellgraue Jogginghose, helle Sneakers, einen olivgrünen Parker mit hellem Fellkragen, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Wollmütze und eine leicht rundliche Brille.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell