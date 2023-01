Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neuhermsheim - Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Zu einem Einbruch kam es am Freitag in dem Zeitraum von 11 Uhr bis 21 Uhr. Hierbei verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Im Weiteren wurde Schmuck und weitere Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zu einem weiteren, allerdings versuchten Einbruch kam es ebenfalls am Freitagabend gegen 18:20 Uhr. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich in den Garten des Wohnhauses und versuchten, sich über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei wurden sie jedoch von einem Passanten gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben absahen. Dabei flüchteten drei Täter in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Alle drei Täter werden als männlich und ca. 170-175 cm groß beschrieben. Zwei Täter waren eher von schmaler Statur. Der dritte Täter war etwas kräftiger, etwa Mitte bis Ende 40 und trug kurze graue Haare und eine schwarze Daunenjacke und graue Jeans. Entwendet wurde in diesem Fall nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an der Terrassentür. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise zum Tathergang bzw. zu den Tätern. Wer hat die drei Männer gesehen? Hinweise bitte unter Tel. 0621 174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon.

