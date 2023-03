Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser: Kripo sucht Zeugen in Calden, Liebenau und Grebenstein

Kassel (ots)

Calden, Liebenau und Grebenstein (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Donnerstagabend ereigneten sich in Calden, Liebenau und Grebenstein drei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die Taten auf das Konto ein und derselben Einbrecher gehen. Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Zu dem ersten gemeldeten Einbruch in Calden in der Straße "Zur Walkenmühle" war es in der Zeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr gekommen. In Abwesenheit der Bewohner hatten die unbekannten Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgebrochen und waren so in das Haus eingestiegen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen, wurden dabei aber offenbar nicht fündig, denn sie flüchteten ohne Beute.

Auch in der Straße "Unter der Waldschule" in Liebenau-Zwergen kamen die Einbrecher über die Gebäuderückseite. In der Zeit zwischen 20:30 und 22:00 Uhr hatten die Täter die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Aus dem Flur wurde eine Geldbörse entwendet, bevor die Einbrecher vermutlich wegen des heimkehrenden Bewohners die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Dieser bekam die ungebetenen Gäste aber nicht mehr zu Gesicht.

Der dritte Einbruch im Riethweg in Grebenstein ereignete sich in der Zeit zwischen 18:00 und 22:30 Uhr. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein und hatten sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Dort begaben sie sich auf Beutezug und durchsuchten sämtliche Räume. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie Bargeld, Schmuck und Uhren. Die Einbrecher flüchteten letztlich wieder über die Terrassentür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit einem der Einbrüche beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell