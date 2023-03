POL-KS: Kassel: Vermisste 79- jährige Maud A. ist wieder wohlbehalten zurück.

Kassel (ots) - Am heutigen Abend, gegen 19:00 Uhr, beabsichtigte die Mitarbeiterin der Tankstelle, diese nach Geschäftsschluss zu schließen. Zwei unbekannte Täter sprachen die Mitarbeiterin an und verlangten unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Tageseinnahmen. Doch diese waren bereits nicht mehr in der Kasse, sodass die Täter unverrichteter Dinge ohne Raubgut ...

